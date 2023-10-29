Победный прокат Степановой и Букина на третьем этапе Гран-при России

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию были разыграны медали в танцах на льду. Победу в Красноярске одержали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, суммарный результат которых составил 215,27 балла.

Фигуристы великолепно справились со своей программой. Твиззлы на четвёртый уровень у обоих, поддержка, когда фигуристка коньком опирается на бедро партнёра, также получает четвёртый уровень. Отличные вращения, их прокат завораживает с самых первых нот и не отпускает от себя зрителя. Фирменный пистолетик выполнен чётко, без помарок. Без сбоев катают Александра и Иван до самого конца. Вернувшись после пропущенного сезона, они вновь продемонстрировали высочайший класс.

Этот прокат судьи оценили в 128,01 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.