Самарин рассказал, как Соколовская помогла ему не завершить карьеру в 2018 году

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России 25-летний фигурист Александр Самарин рассказал, как планировал завершить карьеру, не отобравшись на Олимпиаду-2018.

«Это было в 2018 году. Спасибо, что меня тогда взяли на олимпийские сборы, но всё равно, когда ты сидишь один и видишь, как ребята едут на Олимпиаду, кто-то возвращается уже с медалями, а ты сидишь и понимаешь, что это вообще не про тебя история. Ты сейчас поедешь на финал Кубка России (смеётся). Вот тогда было тяжело.

Сейчас как-то поспокойнее немного. И спасибо большое Светлане Владимировне (Соколовской. — Прим. «Чемпионата»), она не бросила меня, несмотря на то что у Марка (Кондратюка) была очень важная миссия тогда. Она была с ним всё время, но и про меня тоже не забывала. Сказала: «Приходи, потому что я пока езжу с Марком на чемпионат Европы, сборы и прочее, поможешь с ребятами и сам переключишься, побудешь за другой стороной бортика и на льду будешь стоять, не выпадать из процесса. Поймёшь, идёт тебе это или нет, плюс опыт определённый новый». Но так, чтобы я собирался уходить конкретно в тренерство, такого не было», — сказал Самарин в «Прокат Show» на канале ОККО.