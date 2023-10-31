Выставка картин фигуриста Марка Кондратюка пройдёт на арене ЦСКА

Выставка картин российского фигуриста, олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка пройдёт на арене ЦСКА 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщает портал Информационного центра Правительства Москвы. Мероприятия запланированы с 16:00 по 18:00 по адресу: Ленинградский проспект дом 39, строение 1.

В этом году клуб ЦСКА празднует свое 100-летие. В ходе акции гости смогут также ознакомиться с выставкой «Изобразительное искусство в спортивных наградах», где представят кубки-скульптуры, завоёванные армейцами в различные периоды времени, и впервые трофей Кубка России, который завоевала мужская команда ЦСКА в 2023 году.

В рамках акции пройдёт церемония награждения армейских спортсменов: олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Елены Вайцеховской, серебряного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира по биатлону Павла Ростовцева, бронзового призёра чемпионата мира по биатлону Натальи Гусевой, медалями «100 лет ЦСКА». Награждение спортсменов проведёт двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова.