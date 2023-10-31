«Думаю, всё будет хорошо». Александр Самарин поддержал Аннабель Морозов

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России 25-летний фигурист Александр Самарин поддержал Аннабель Морозов, которой соперница порезала ногу во время шестиминутной разминки перед ритм-танцем на Гран-при России в Красноярске.

«Хочу пожелать здоровья Аннабель. Я думаю, всё будет хорошо и она быстро оправится, вернётся на лёд и будет радовать нас, зрителей, свою команду. Всё бывает.

Как не сталкиваться на шестиминутке? Хочешь — не хочешь, иногда это происходит, потому что на лёд выходят выигрывать. Ты можешь чуть-чуть в себя погрузиться и проспать в какой-то момент. Вспомнишь, наверное, Юдзуру Ханю и Хань Яня… Бывает такое. Но, опять же, какое-то уважение и внимательность должны быть. Но ты не можешь всегда на 100% быть сконцентрирован и видеть 5-10 человек, которые на льду стоят — это невозможно. Бывают такие мёртвые зоны, и всё может произойти, никто не гарантирует тебе полную безопасность», — сказал Самарин в «Прокат Show» на канале ОККО.