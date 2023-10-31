«Сразу позвонил Свинину». Жулин — о переходе в его группу Степановой и Букина

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер и постановщик Александр Жулин рассказал о переходе в его группу двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, которые на протяжении всей карьеры ранее тренировались у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Насколько сложно полюбить пару, которая многие годы была соперником? Для меня никакой проблемы в этом нет. Отношение зависит прежде всего от человеческих качеств тех, с кем работаешь. Я всегда очень хорошо относился к Степановой и Букину, уважал их как спортсменов. А после того как мы пересеклись с Ваней на «Ледниковом периоде», понял, что он просто замечательный человек. С ним очень легко работать к тому же. Прекрасно понимаю, что пережили Ирина Жук и Александр Свинин, когда ребята ушли от них после стольких совместных лет, поэтому сразу позвонил Саше.

Уже после того, как мы договорились с ребятами о сотрудничестве. В нашей профессии, считаю, должны быть определённые этические нормы. Например, я сам никогда слова плохого не скажу про бывших тренеров. Поэтому посчитал правильным позвонить. Сказал, что ребята у меня были, объяснил, что со своей стороны я ничего не предпринимал для этого перехода, что это целиком и полностью решение спортсменов», — приводит слова Жулина RT.