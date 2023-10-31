Жулин объяснил, почему не стал менять произвольный танец Степановой и Букина

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер и постановщик Александр Жулин рассказал, почему после перехода в его группу двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина не стал менять их произвольный танец, поставленный на саундтрек из фильма «Пассажиры».

«Во-первых, мне понравилась музыка — саундтрек из фильма «Пассажиры». Во-вторых, постановкой этого танца занимался Максим Ставиский, он придумал много интересных вещей. Плюс ребятам самим очень нравится эта постановка. Вот я и подумал: для чего же тогда её менять, где логика?

Другое дело, что я много чего в этом танце перелопатил. У ребят не было поддержек, мы их придумали. Сделали удобные заходы на эти поддержки.

Я обычно сначала знакомлюсь со спортсменами, присматриваюсь к ним, и только потом появляются какие-то мысли в отношении программ. Пока мы с Сашей и Иваном находимся в самом начале пути. В конце сезона соберёмся и спокойненько всё обсудим. Я вообще люблю разговаривать с учениками, люблю выслушивать их мнение. В конце концов, это не мне, а им катать программу. Хотя бывает, что я завожусь и потом долго отстаиваю свою точку зрения.

Мощный ли материал Степанова и Букин? Это очень, очень хороший материал. В моём понимании эта пара, однозначно, не сказала своего последнего слова», — приводит слова Жулина RT.