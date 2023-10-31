Алина Загитова посетит игру «Локомотива» с «Рубином»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова собирается посетить игру кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Рубином».

«Мне нравится посещать футбольные матчи. Я уже не первый раз иду на стадион и даже выступала с диджейским сетом перед матчем «Локомотива». Тут всегда невероятные эмоции: в чаше стадиона все пылают любовью к этой игре: игроки, болельщики, тренеры. Это находит внутри меня отклик и заряжает позитивом. С нетерпением жду стартового свистка!» – приводит слова Загитовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч московской и казанской команд пройдет на «РЖД Арене» и начнется 1 ноября в 18:30. Загитова проведёт для болельщиков автограф-сессию в клубном музее.