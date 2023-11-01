«Зачем извиняться публично?» Боброва — о столкновении Шанаевой с Морозов

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о столкновении фигуристок Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов на разминке на третьем этапе Гран-при России. Напомним, Шанаева случайно порезала коньком ногу Морозов.

«Такое, к сожалению, бывает, потому что самая тяжёлая разминка — это пяти сильнейших. Порой хочется просто по борту кататься и вообще ничего не делать, потому что, когда ты видишь все эти глаза, суматоху и азарт… Бывает так. Здесь не в оправдание, а к тому, что могло быть действительно такое, что это было незаметно для Лизы. Там же не было сильного столкновения, когда бац, кто-то падает, и ты действительно подъезжаешь и начинаешь спрашивать, все ли нормально, помогаешь. Здесь не было сильного столкновения, она пяткой задела. Лиза вообще могла подумать, что по ботинку ударила. Никто не упал, все в порядке, поехали дальше.

В трансляции мы видели, как Игорь взял на руки Аннабель, но потом сразу опустил, она поприседала и они поехали дальше без проблем. В этот момент, когда Игорь взял её на руки, что делали Лиза с Пашей? Они дальше разминались, они уже не могли видеть этот момент, что что-то произошло. У них своя цель, они катаются, и это нормально, потому что сильного столкновения не произошло. Что произошло дальше? Ребята выходят со льда, они расходятся. Они не видели, что произошло что-то серьезное, что Аннабель перематывают ногу. Ребята идут в свой угол и настраиваются на свой прокат. Они откатывают свою программу и уже только в микст-зоне их спрашивают, что произошло. А что они могут сказать после своего проката? Они сказали, что ничего не заметили — это правда. «Если что-то плохое, то мы извинимся». Они это сказали. Не надо дальше это размусоливать и наезжать на них!

Там очень много комментариев было, что ей нужно извиниться официально. Писать в соцсетях, записывать извинения на камеру — правильно Паша сказал, это была бы уже показуха. Зачем это делать? Я уверена, что ребята подошли и извинились. Они все нормальные, чьи бы бывшие партнеры ни были. Они сказали, что пообщались с Аннабель, я уверена, что «прости, мы не хотели» было. Но зачем желать, чтобы они это сделали публично? Уж тем более тем людям, кто оставлял такие комментарии и требовал этого от них они точно ничего не должны!» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».