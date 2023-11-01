Екатерина Боброва пожелала здоровья Аннабель Морозов после травмы на Гран-при Красноярска

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва пожелала выздоровления фигуристке Аннабель Морозов, которая получила травму на разминке на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Мы желаем здоровья и скорейшего выздоровления Аннабель. Очень жалко, что они не смогли выйти на произвольный, он у них очень красивый, хотелось еще раз посмотреть. Я очень надеюсь, что им дадут два полноценных этапа. Посмотрим, будет ли у них возможность. Как минимум, для новой пары, чтобы был опыт», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, Морозов, выступающая в танцах на льду с Игорем Ерёменко, получила повреждение в результате столкновения с соперниками. Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её. По итогу Морозов и Ерёменко снялись с этапа Гран-при России.