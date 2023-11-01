Тутберидзе: Тарасова решила вмешаться в подготовку Медведевой в олимпийском сезоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об олимпийском сезоне российской фигуристки Евгении Медведевой.

«Давайте о Жене Медведевой. Начинается олимпийский сезон, и начинаются метаморфозы с Женей, с мамой. Ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена. Татьяна Анатольевна (Тарасова. — Прим. «Чемпионата») решила вмешаться в её подготовку, советовать ей, не мне советовать. Набери мне, приезжай сюда, советуй отсюда. Нет, начинаются оттуда со спины советы, начинается влияние на спортсмена. В общем, неважно. Она подошла к Олимпиаде не столь искренняя с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, но здесь оно так и было, не то чтобы она была чужая, она была немножко уже не с нами», — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».