Этери Тутберидзе — об Олимпиаде в Пекине: вообще не получилось радоваться

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что поздравляла Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) несмотря на утверждения об обратном. В преддверии Игр Этери оказалась в центре допингового скандала, связанного с Камилой Валиевой. Предполагалось, что именно её тренерский штаб должен нести ответственность за произошедшее.

«Вообще не получилось радоваться, честно скажу. Не потому, что я за Аню не рада, я её поздравила, хоть меня там обвиняли, что я не поздравила. Я её поздравила. Просто события, которые перед этим были… Это настолько омрачило всё это», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Ранее Этери высказалась о смене тренеров фигуристами.