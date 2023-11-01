Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе — об Олимпиаде в Пекине: вообще не получилось радоваться

Этери Тутберидзе — об Олимпиаде в Пекине: вообще не получилось радоваться
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что поздравляла Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) несмотря на утверждения об обратном. В преддверии Игр Этери оказалась в центре допингового скандала, связанного с Камилой Валиевой. Предполагалось, что именно её тренерский штаб должен нести ответственность за произошедшее.

«Вообще не получилось радоваться, честно скажу. Не потому, что я за Аню не рада, я её поздравила, хоть меня там обвиняли, что я не поздравила. Я её поздравила. Просто события, которые перед этим были… Это настолько омрачило всё это», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Ранее Этери высказалась о смене тренеров фигуристами.

Материалы по теме
Тутберидзе – о Липницкой: многие ей писали менять тренера. Кто это писал? Мудаки!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android