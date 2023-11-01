Тутберидзе: школа сделала для Медведевой очень много. Почему это всё забывается?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о двукратном серебряном призёре Олимпийских игр российской фигуристке Евгении Медведевой, которая прежде тренировалась в её группе, и рассказала о помощи, которую школа оказала спортсменке.

«Я сказала как-то про Женю Медведеву, потому что в своё время мы помогали ей поменять и продать квартиру где-то на Рижской, купить квартиру здесь ближе, делали там ремонт, чтобы ей ближе было ездить. Поэтому жила она в соседнем доме, и уж как-то там дойти до катка… не меня поблагодарить, а школу, которая сделала для неё очень много, решала все вопросы, помогала и с экзаменами, и со всем остальным. Почему это всё забывается?» — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».