Тутберидзе: в Пхёнчхане у Медведевой были практически худшие прокаты за последнее время

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время беседы с футбольным тренером Леонидом Слуцким на канале «Коммент.Шоу» в YouTube поделилась мыслями о выступлении Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Корея).

Слуцкий: Олимпиада, она проигрывает, хотя она условно проигрывает, ведь вы сделали чудо, после такой травмы она всё равно катает великолепно…

Тутберидзе: Она не великолепно катает, для неё это были практически одни из худших прокатов, которые она выдавала за последнее время.

Слуцкий: Но она рыдает от счастья…

Тутберидзе: Она рыдает от счастья, потому что это очень тяжёлый был последний путь. Было вообще непонятно, как её вытаскивать из того состояния истерии и всего остального.