Этери Тутберидзе: наши дети порой немного не понимают, что они катают

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о сложности работы с юными фигуристками, которые в силу возраста ещё не могут понять, какие чувства и эмоции выражает та или иная музыка.

Большинство учениц Тутберидзе добились успехов в возрасте 13-16 лет.

«Наши дети порой немного не понимают, что они катают. Это может быть нечестно, когда через них мы передаём свои прожитые истории. Когда это удаётся, тогда удаётся объяснить и донести через их жесты, как это надо сделать, что нужно почувствовать и как надо отпустить это. Иногда всё равно бывает, что ты смотришь и думаешь: ну здесь надо по-другому, ну вот по-другому взгляд или жест провести, тогда это достанет до зрителя», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.