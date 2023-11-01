Этери Тутберидзе: никуда мы спорт не двигали — мы всё время пытались увернуться

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе возразила специалистам, которые считают, что она и её команда продвигали спорт, которым занимаются.

«Я всё время задумывалась. Мне говорят, что наша команда двигала спорт… Никуда мы его не двигали – мы всё время пытались увернуться, как-то получить те баллы, которые максимально уберут соперников. Вначале это была история со второй половиной и с максимальной возможностью получить коэффициент 1,1 за вторую половину. Когда ты понимаешь, что этого начинает не хватать, ты начинаешь вставлять четверные. По возможности, не каждый спортсмен это может. В принципе, мы каждый раз уворачиваемся от соперничества. Например, стоимость четверных взяли и понизили. Или почему у мужчин в короткой четверной можно, а у девочек нельзя?» – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.