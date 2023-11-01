Тутберидзе: если у них висел тот анализ, как Валиеву допустили до Олимпиады?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о том, как могло так получиться, что условно «нечистая» Камила Валиева попала на Олимпийские игры в Пекин.

Результат допинг-пробы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, стал известен только после того, как Камила помогла сборной России выиграть золотые медали олимпийского командного турнира.

«Каким образом? Значит, смотрите. Когда едут команды — Америки, Японии, вообще неважно, какая команда — едут команды на Олимпиаду, президент федерации фигурного катания той страны или другой страны… Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, в которых они заполняют или сдают эти анализы свои, но мы точно знаем, что, если они допущены до Олимпиады, значит, они чистые. То есть они туда приехали, они получают паспорт олимпийца — они все чистые. Дальше любой это будет — Америка, Канада и т.д. — когда они принимают решение, кто будет в команде, любого можно выбрать спортсмена. Это стратегически держится в секрете, потому что, если мы узнаем, что американская команда выставляет не самых сильных своих, может, мы тоже пойдём не с козырей. А поскольку никто не знает, все пытаются зайти с козырей сразу. Ты же не знаешь, кто у них там будет, кого они поставят. Поставят они Нэйтана Чена или не поставят? И вот гадают там все, в любой команде так. Но какая разница? Все эти спортсмены — чистые. Точка.

Как получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду. Она (Камила Валиева) после чемпионата России на Европе сдавала, и там пришёл анализ — он чистый. Потом она ещё раз сдавала — он чистый. Потом на Олимпиаде после короткой программы, и там у неё ещё возьмут — она везде чистая. У меня вопрос: если у них висел тот анализ, каким образом её допустили до Олимпиады? Значит, они должны были что угодно сделать, чтобы перепроверить, чтобы он был готов. Они не должны были такого спортсмена пускать уже в Олимпийскую деревню. Не должны были», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.