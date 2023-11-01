Этери Тутберидзе — о Камиле Валиевой: у неё больше веры ни к кому нет

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как история с допингом повлияла на Камилу Валиеву.

Оказавшийся положительным допинг-тест Валиева сдала на чемпионате России — 2022.

«Я думаю, это уже на неё повлияло, и на жизнь повлияло. Жизнь на профессиональном спорте у нас не заканчивается, она идёт всё дальше и дальше. Думаю, это её вообще очень изменило, потому что это был такой искренний ребёнок. Даже когда её там допрашивали, я говорила: «Быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы, давай». Она, значит, рассказала, что какой-то волонтёр угостил её мороженым, какая-то массажистка… Чикмарёва её угостила чаем. Кто-то чем-то ещё и ещё. Я: «Серьёзно? И там ты это мороженое съела и чай попила? И вот это всё происходило? Камила?» Она: «Ну, я не знаю, как-то там...»

Ну, вот так. Мы учим-учим. Но всё. Думаю, у неё больше веры ни к кому нет. Думаю, на этом она изменилась», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.