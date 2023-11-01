Тутберидзе объяснила, что помешало Медведевой и Трусовой завоевать олимпийское золото

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему Евгении Медведевой и Александре Трусовой не удалось завоевать личное золото на Олимпийских играх.

«Неправильно немножко идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату – ты всё не прыгнешь через голову. Две спортсменки, которые шли за медалью – у них несочетание. Это Женя Медведева – она шла всё-таки за медалью, а не за прокатом, и Саша Трусова шла за медалью. Поэтому у них такое несовпадение, несочетание. И есть такая вещь – они немножко это не понимают, что нашу жизнь, на самом деле, украшает путь к цели, а не сама цель. Потому что, получив эту цель… Аня Щербакова говорит: я проснулась, мне казалось, что я теперь буду просыпаться каждый день самая счастливая, а этого нет, просто пустота. После медали Липницкой я не просыпаюсь самой счастливой – наоборот, я очень расстроилась. Я поняла сразу, что Юля не будет личной олимпийской чемпионкой. Получив командную медаль, она сказала маме: всё, бери медаль», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.