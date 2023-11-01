Жулин: если Тутберидзе говорит про детектор лжи, то уверена в невиновности Валиевой

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал позицию коллеги Этери Тутберидзе, которая призвала всех причастных к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой пройти проверку на детекторе лжи.

Тутберидзе подчеркнула, что и сама хотела бы знать, как запрещённое вещество оказалось в допинг-пробе её ученицы.

«Я верю в то, что попадание этого вещества к Камиле, если оно и было, то это нелепейшая случайность. А остальное просто раздули. Если Этери Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Камилы. Если ты туда идёшь, то понимаешь, что будешь откровенным. Уверен, что детектор лжи показал бы, что Тутберидзе ничего не знала, а Валиева сказала бы, что не знает, как это вещество попало к ней в организм. Абсолютно согласен, что золото Олимпиады не должно быть пересмотрено из-за этого дела.

Если это вещество попало к Валиевой единоразово, оно бы никак не повлияло на четверные прыжки. У Этери Георгиевны спортсмены без допинга готовы как умалишённые. Но, используя этот момент, девочку уничтожили и раздавили. Её ужасный прокат в личном турнире я связываю только с этим», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».