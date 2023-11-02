Роднина — на критику Тутберидзе: задрав штаны, бежать, чтобы попасть к ней на тренировку?

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на слова тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила легендарную спортсменку в некорректных комментариях о жестокости на тренировках в «Хрустальном».

Тутберидзе заявила, что слова Родниной ничем не подкреплены, так как та ни разу не присутствовала на занятиях.

«Я о ее тренировках ничего не говорила. Я говорила, что в штабе Тутберидзе есть психологические проблемы. Это было после выступлений девочек на Олимпиаде. Для того чтобы иметь мнение по поводу этого события, мне не надо быть на ее тренировках.

Во-вторых, она точно так же, как и я, имеет право говорить то, что она думает. Все это право имеют. Если у нее есть какие-то предложения, она бы могла не дожидаться большого интервью, а пригласить. Найти меня в мире фигурного катания города Москвы не так и тяжело. Пока у меня нет желания прийти на ее тренировки.

У меня должно быть больше информации, чтобы говорить? Правда? Я в свои 74 года имею право говорить то, что считаю для себя нужным, как любой гражданин Российской Федерации. То же самое право есть и у нее. А задрав штаны, бежать за комсомолом, чтобы попасть на тренировку? У нас обычно на них приглашают. Вас еще не каждый тренер допустит.

Я понимаю, что я такая, что я пройду везде. Но ставить в неловкую ситуацию кого-либо… Я и сама работала тренером. И неласково смотрела, если кто-то без разрешения ко мне приходил смотреть на работу спортсменов. Основная масса тренировок закрытая.

Что касается интервью… На обиженных воду возят. Наш президент любит поговорки — ну вот, давайте спустимся на этот уровень», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».