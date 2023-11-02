Каток в ледовом дворце «Крылатское» вновь открылся для массовых катаний

Ледовый дворец «Крылатское» вновь доступен для массовых катаний на коньках под крышей. Всегда быстрый лёд, уютная обстановка, хорошая музыка и всё, что необходимо для получения удовольствия от катания на коньках независимо от времени года и капризов погоды.

Ледовый дворец «Крылатское» — первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой 400 метров удивит своим масштабом – его площадь 5000 кв.м, что чуть меньше футбольного поля, она полностью покрыта идеально ровным льдом. Также на этом льду проходят соревнования по скоростному бегу на коньках и русскому хоккею.

На катке доступен прокат, где есть всё необходимое, включая защиту, позволяющую снизить риск получения травм, и тренажёры для начинающих. Действует услуга по заточке коньков.

Сеансы массовых катаний проходят по выходным и праздничным дням. Сеанс длится два часа. Вы всегда сможете передохнуть в кафетерии.

Адрес дворца: г. Москва, ул. Крылатская, д. 16. Расписание сеансов и билеты доступны на сайте.