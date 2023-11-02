Валиева, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Казани

Федерация фигурного катания России назвала состав участников четвёртого этапа серии Гран-при России, который пройдёт в Казани 11-12 ноября.

В списке олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева, по делу которой накануне должны завершиться слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также в Казани выступят победители предыдущих этапов Гран-при России Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Состав участников 4-го этапа Гран-при России в Казани

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Спортивные пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.