Теннисистка Кузнецова — об интервью Тутберидзе: подъём всегда сопровождается адским трудом

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на интервью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в программе «Коммент. тренер» Леонида Слуцкого.

Тутберидзе немало рассказала о личных взаимоотношениях с воспитанными ею чемпионками, что позволило Светлане провести сравнение со своим знаменитым отцом – тренером олимпийских чемпионов по велоспорту Александром Кузнецовым.

«Несомненно, личные отношения — это сложная тонкая тема, в жизни и спорте, особенно между тренерами и спортсменами. Как это все непросто, я видела своими глазами на примере работы моего отца с его чемпионами. Что и рассказывает Этери в своем интервью. Еще на отдыхе в Дубае я прочитала книжку Патрика Муратоглу, есть к нему тоже вопросы, конечно, но параллель между всеми видами спорта прослеживается одна — подъем на уровень выше всегда сопровождается адским трудом. Спортсмены бывают разного типа, я не один раз об этом писала. Чем великолепны, например, Джокович, Надаль, Федерер — они могли взять первую строчку и держаться на ней очень долго. А есть те, кто идет к своей цели с большим трудом, берет ее и… все. Это и Патрик пишет в своей книге, и говорит Этери в интервью, и я сама видела у отца — как спортсмены достигают определённых высот, а дальше им уже ничего не нужно. И это тоже нормально. За время бешеной гонки организм зачастую настолько истощается, что уже пропадает всякое желание двигаться дальше, их можно понять. Словом, любой спортсмен, достигший успехов, заслуживает большого уважения, как бы он ни строил свою дальнейшую карьеру. Повторяю в который раз, что без стопроцентного фокуса на спорте, великим в нем не стать. Это невероятный труд, физический и ментальный. А интервью Этери очень интересное, посмотрите», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.