Вайцеховская: Ютта Мюллер — яркий представитель очень противоречивой тренерской когорты

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на известие о смерти немецкого тренера по фигурному катанию Ютты Мюллер и поделилась историей о наставнице, рассказанной двукратной олимпийской чемпионкой Катариной Витт.

«Не стало Ютты Мюллер — очень яркого представителя великой тренерской когорты прошлого века. Возможно, величайшей. И очень противоречивой по сегодняшним временам. Я познакомилась с ней уже не в самый звёздный период карьеры, а на излёте, когда тренер вернулась в большой спорт вместе с Катариной Витт в 1993 году. И тогда же поняла, что лучше Катарины Витт о тренере не скажет никто.

«…Когда мне впервые сказали, что отныне я буду работать с Юттой Мюллер, я пришла в ужас. Мы тренировались на одном стадионе, и я каждый день видела, как плачет в раздевалке её дочь Габи, которая к тому времени уже была чемпионкой мира. Когда, вконец измучившись, я призналась отцу, что просто-напросто боюсь, он заметил: «Тебя никто не заставляет. Не нравится — уходи!»

Уйти я не могла. Гораздо проще оказалось привыкнуть к мысли, что Мюллер всегда права. Но как же я порой её ненавидела! Она постоянно держала нас в чёрном теле. Мне всё время приходилось донашивать платья, в которых до меня выступала Аннет Петч, а та, в свою очередь, донашивала их после Зайферт и Кристины Эррат. Не могу сказать, что мне это нравилось, но я подсознательно ждала дня, когда кто-то начнёт донашивать костюмы и за мной.

В 14 лет я впервые поехала на чемпионат Европы. Теоретически я знала, что победить там должна Аннет Петч, но когда это произошло у меня на глазах, со мной случилась истерика. Никогда не забуду, как кричала на меня Мюллер. Когда и это не помогло, она на глазах у всех влепила мне пощёчину. Когда я рассказала обо всём дома, отец, не говоря ни слова, оделся и ушёл. Появился он через час: «Я только что был у Мюллер и сказал ей, что на каток ты больше не придёшь…»

Это была катастрофа. Я прекрасно понимала, что после случившегося просить у Мюллер прощения бессмысленно. Сама не зная зачем, я положила коньки в сумку и чуть свет поехала на каток, убеждая себя, что это — в последний раз. На льду никого не было, поэтому я разделась и начала кататься. И совершенно неожиданно — впервые в жизни — прыгнула тройной прыжок. Потом — ещё один, ещё…»

Тут-то и раздался за спиной голос Мюллер: «Так, быстрее, резче… Молодец!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.