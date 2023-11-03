Левито лидирует на Гран-при Франции после короткой программы, Губанова — вторая

Американская фигуристка, серебряный призёр финала Гран-при (2022) Изабо Левито занимает промежуточное первое место на Гран-при Франции после короткой программы. За своё выступление на старте турнира, проходящего в Анже (Франция), спортсменка набрала 71,83 балла.

Второй идёт Анастасия Губанова, экс-россиянка, ныне выступающая за сборную Грузии. Она за свою короткую программу получила от судей 66,73 балла и на 0,43 балла опережает занимающую промежуточную третью позицию кореянку Ли Ха Ин (66,30).

Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 71,83.

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,73.

3. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 66,30.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.