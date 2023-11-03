Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют после ритм-танца на Гран-при во Франции

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют на Гран-при ISU, проходящем в Анже (Франция), после ритм-танца. Судьи оценили выступление дуэта 86,62 балла.

Вторыми в промежуточном рейтинге идут канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен, набравшие 80,88 баллов, на третьем месте расположилась французская пара Евгения Лопарёва/Жоффри Бриссо (76,95 баллов).

Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу, 4 ноября, вечером. Тогда же определятся победители соревнований.

Гран-при ISU. Франция. Танцевальные пары

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 86,62.

2. Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 80,98.

3. Евгения Лопарёва/Жоффри Бриссо (Франция) – 76,95.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.