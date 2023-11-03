Видео: прокат Изабо Левито, лидирующей на Гран-при во Франции после короткой программы

Сегодня, 3 ноября, состоялся первый день соревнований третьего этапа Гран-при ISU, проходящего во Франции. Короткие программы представили женщины-одиночницы, промежуточным лидером соревнований после первого дня соревнований стала американская фигуристка Изабо Левито, получившая от судей 71,83 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Изабо Левито.
Ближайшей преследовательницей американки является экс-россиянка Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию (66,73), тройку лидеров замыкает кореянка Ли Ха Ин (66,30).
Прокат произвольной программы у женщин состоится завтра, 4 ноября, днём.
Гран-при Франции. Женщины. Короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 71,83.
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 66,73.
3. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 66,30.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.