Роднина: Протопопов и Белоусова меняли парное катание. Они всегда были для нас примером

Советская фигуристка Ирина Роднина поделилась воспоминаниями о двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Олеге Протопопове, о смерти которого стало известно сегодня, 3 ноября. Спортсмен выступал в парном катании со своей супругой Людмилой Белоусовой и становился чемпионом Олимпиад 1964 и 1968 годов.

«Уже знаю о смерти Олега Протопопова. Это первый в СССР олимпийский чемпион, тем более он двукратный. Их главная заслуга с Людмилой Белоусовой в том, что они поменяли представление о парном катании. Это не просто два спортсмена прыгали и вращались, а делали дуэтное катание — этого не было до них. В этом их главная заслуга. К сожалению, в какой-то момент они уехали, и их вычеркнули из истории советского спорта и страны.

Я где-то причастна, что их судьба сложилась несколько по-иному. Мы в паре с Алексеем Улановым выиграли у них — двукратных олимпийских чемпионов. Но для нас они всегда были ориентиром. Я не могу их разделить, потому что Белоусова и Протопопов — это пара, которая меняла спорт. Наш тренер всегда ориентировал и показывал их сильные стороны. Для нас они были всегда примером», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.