Тарасова: спасибо Протопопову и Белоусовой за огромный талант, который они дарили нам

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о значимой роли двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова, о смерти которого стало известно в пятницу, 3 ноября. Спортсмен выступал в дуэте со своей женой Людмилой Белоусовой, с которой выиграл Олимпиады 1964 и 1968 годов.

«Я вместе с ними была в одной сборной команде, вместе выезжала на чемпионаты Европы и мира. Это большая утрата для мирового фигурного катания. Они останутся в памяти мирового фигурного катания как самые выдающиеся из всех выдающихся пар. Уникальные спортсмены, реформаторы, обладатели уникального стиля.

Очень повезло людям, которые в эти годы видели их и не дыша смотрели на них. Потому что эффект был один и тот же у всех, люди переставали дышать. Спасибо им за такой огромный талант, который они дарили нам», — приводит слова Тарасовой ТАСС.