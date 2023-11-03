Губанова: не знаю, почему ставят не очень высокие баллы. Но главное, я классно откатала

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, поделилась эмоциями по поводу своего проката на этапе Гран-при ISU во Франции. После короткой программы спортсменка идёт на втором месте.

«Сегодня я очень рада тому, как откаталась. Получилось абсолютно всё — и технически, и эмоционально. Я получила огромное удовольствие, точно могу сказать, что выложилась на сто процентов. Пока это лучший прокат в сезоне, на него и буду ориентироваться.

Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы стараюсь и делаю всё, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала.

Сюда со мной приехал Евгений Владимирович Рукавицын, и это, конечно, много для меня значит. Совсем по-другому выходишь на лёд. Тренер — это очень близкий человек, ты его видишь даже чаще, чем родителей. Поэтому, конечно, и нервничаешь чуть больше — не хочется его подвести.

Удивлена ли второму месту? Это очень приятные эмоции. Я очень хотела откатать чисто — и это, наверное, моя главная цель на сезон. А ещё кайфовать от того, что я делаю.

Планы на сезон — чисто откатать весь сезон. И радовать себя и тренеров с публикой. И кайфовать от того, что я делаю.

Музыку (Mojo Клэр Лаффут. — Прим. «Чемпионата») предложил тренер и хореограф. Мне сразу понравилось. Композиция интересная, никогда на льду не слышала. Я работала с профессиональной танцовщицей много в зале — и потом только на лёд перенесли. Тренировки были очень весёлые», — приводит слова Губановой Sports.ru.