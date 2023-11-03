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Малинин прокомментировал падение на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при

Малинин прокомментировал падение на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при
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Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU, проходящем во Франции. После проката спортсмен идёт на первом месте, несмотря на падение на дорожке шагов.

«Приезд сюда был немного сложным. Лезвие моего конька сломалось за день до отъезда на соревнования. Но на тренировках я чувствовал себя очень уверенно, поэтому доверял своей подготовке и мышечной памяти. Пара небольших ошибок есть, но такое случается.

Начиная с этапа Гран-при в США, я сосредоточился на том, чтобы сохранить свою форму и выносливость.

Падение? Я был слишком взволнован и забежал вперёд. Нужно было немного лучше сосредоточиться», — приводит слова спортсмена издание Golden Skate.

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