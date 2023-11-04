Елена Вайцеховская отреагировала на известие о смерти Олега Протопопова

Российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на известие о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова. О том, что фигурист ушёл из жизни, стало известно в пятницу, 3 ноября.

Олег Протопопов выступал в парном катании со своей супругой Людмилой Белоусовой, скончавшейся в 2017 году. Вместе спортсмены выиграли золото Олимпиад 1964 и 1968 годов.

«Когда мы с Милой умрём, в Швейцарии скажут: «Не стало русских олимпийских чемпионов», — сказал мне в 1997-м Олег Протопопов. Сегодня его не стало.

А я вот думаю о том, что несколько последних десятков лет своей жизни великий фигурист посвятил тому, что снимал о себе фильм, который никто никогда не увидит, и писал книгу, которая никем никогда не будет прочитана.

Детей у Олега с Милой Белоусовой тоже не было…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.