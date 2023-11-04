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Стали известны подробности смерти Олега Протопопова

Стали известны подробности смерти Олега Протопопова
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер во сне 31 октября в Интерлакене (Швейцария), сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона ФРГ Зеппа Шёнмецлера.

Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнёрша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Вместе они первыми выполнили многие элементы, которые сегодня являются обязательными для исполнения на соревнованиях. Фигуристы являются чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Людмила Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.

Ранее издание The Skating Lesson сообщило о смерти советского фигуриста на 92-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

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