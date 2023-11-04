Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли Мемориал Дениса Тена, несмотря на сорванную поддержку

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне выступающие за сборную Грузии, стали чемпионами Мемориала Дениса Тена. В сумме они набрали 192,67 балла. Нельзя не отметить, что в произвольной программе Дэвис и Смолкин сорвали одну из поддержек.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Астана, Казахстан.

Танцы на льду. Итоги

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 192, 67 балла.

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия) — 179,42.

3. Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) — 167,22.

4. Милла Рууд Рейтан/Николай Майоров (Швеция) — 160,76.

5. Зои Ларсон/Андрей Капран (Украина) — 154,35.

6. Адриенн Кархарт/Александр Колосовский (Азербайджан) — 150,19.