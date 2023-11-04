Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал вторым на Мемориале Дениса Тена

В Астане (Казахстан) завершились традиционные соревнования в память о бронзовом призёре Олимпиады-2014, неоднократном призёре ЧМ в мужском одиночном катании Денисе Тене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данного турнира у мужчин и женщин.

Стоит отметить, что ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе занял второе место, набрав в сумме 242,82 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Астана, Казахстан. Итоги

Женщины

1. Мария Сенюк (Израиль) – 175,75 балла.

2. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 171,00.

3. Алина Урушадзе (Грузия) – 166,62.

Мужчины

1. Чжу Хон Лим (Южная Корея) – 234,86 балла.

2. Ника Эгадзе (Грузия) – 234,82.

3. Ким Хан Киль (Южная Корея) – 217,31.