Хореограф Артём Федорченко — о КП Туктамышевой: эта программа была поставлена на полу

Молодой хореограф Артём Федорченко в подкасте Оkko «Что там в миксте» рассказал, как ставил короткую программу под песню «Небо я» Елизавете Туктамышевой.

«Для меня эта история реально как сказка. Когда маме рассказывал, она: «Чего? Как? Что?» Я приезжаю в Сочи на шоу, на тот момент на взрослых контрольных прокатах должна была выступать с поставленной мною произвольной только Настя Зинина. И тут в Сочи ко мне подходит Лиза и говорит: «Нам нужно поставить короткую, а Илья прилетел, поставил шоу и постоянно улетает, у него очень много проектов, мы не успеваем выцепить его. Давай, может, с тобой поставим? А Илья приедет, посмотрит, подправит всё». Я такой: «Давай».

Тогда мы ещё хотели переделать под короткую программу её «Кумпарситу». Уже собрались ставить, Лиза даёт мне наушник, я думаю там «Кумпарсита». Вставляю наушник, и там в начале играет скрипка. Я говорю: «Что-то я не помню такого в «Кумпарсите». Лиза объяснила, что эту музыку Илья нашёл, потому что она захотела лирику. Илья предложил ей это, и ей понравилось. Мы послушали музыку на льду, но сразу ставить не стали. Договорились на следующий день.

Чтобы вы понимали: эта программа была поставлена, по сути, на полу. Почему? А потому что на другой день перед раскаткой я пришёл к Лизе в номер с утра, мы установили зеркало и часа два ставили короткую программу. Сначала посидели, обсудили идею, с чего начнём и к чему придём в программе. На самом деле я сказал Лизе: «Почитай текст. Концовка у нас, вероятно, будет трагичная». Потом стали ставить хореографию. В итоге реально поставили практически всю программу — первые два захода на прыжки, дорожку — на полу. Лиза потом в этот же день вышла и собрала это на льду. Понятное дело, что какие-то неудобные вещи, которые на полу было не понятно — сделаешь, не сделаешь — она поменяла.

На другой день прилетел Илья. «Приперчил» программу своими какими-то пальчиками, головой, какими-то мелкими движениями, которые именно передают саму идею. Илья это чувствует замечательно: идею программы и как, через что передать её. Делает это просто прекрасно.

А самое интересное, что, когда у нас был диалог про то, что поставим короткую, Лиза сказала мне: «Алексей Николаевич хотел, чтобы ты со мной поработал». То есть он откуда-то узнал про меня. Потом он сам позвонил и сказал, что хочет, чтобы я попробовал посотрудничать с Лизой. Я это маме рассказываю, она: «Чего? Тёма, скажи честно, ты пьяный?» Я говорю: «Нет, это сейчас реально в моей жизни происходит».

Я просто безумно был счастлив, что такая возможность мне выпала. И ещё Лиза так прекрасно эту программу на контрольных прокатах откатала. Не выкинув ни одной руки».

Напомним, фигуристка представила новую короткую программу под песню «Небо я» группы Sounduk на контрольных прокатах сборной России в сентябре.