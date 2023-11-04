Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На арене ЦСКА проходит выставка картин Марка Кондратюка

На арене ЦСКА проходит выставка картин Марка Кондратюка
Комментарии

4 ноября на арене ЦСКА в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» проходит выставка работ олимпийского чемпиона, российского фигуриста Марка Кондратюка, сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

С работами, выставленными на арене, можно ознакомиться с помощью небольшой фотоподборки «Чемпионата»

Работы Марка Кондратюка

Работы Марка Кондратюка

Фото: Яна Левхина

Работы Марка Кондратюка

Работы Марка Кондратюка

Фото: Яна Левхина

Работы Марка Кондратюка

Работы Марка Кондратюка

Фото: Яна Левхина

Работы Марка Кондратюка

Работы Марка Кондратюка

Фото: Яна Левхина

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка — микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ. «Из прошлого» — мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать её с новыми будущими веяниями», — сказал Кондратюк о своих работах.

Мероприятие запланировано с 16:00 по 18:00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 1.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android