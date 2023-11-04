Левито одержала победу на Гран-при Франции среди женщин

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Американская фигуристка Изабо Левито стала победительницей этапа Гран-при ISU, проходящего в Анже (Франция). Американка заняла третье место в произвольной программе, но удержала лидерство, завоёванное после исполнения короткой.

Второе место заняла Нина Пинзаррон (Бельгия), шедшая четвёртой после короткой программы. Третье место у победительницы произвольной программы Рён Сумиёси из Японии.

Гран-при Франции. Женщины. Произвольная программа

1. Рён Сумиёси (Япония) — 136,04.

2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 133,06.

3. Изабо Левито (США) — 131,39.

4. Вакаба Хигути (Япония) — 129,73.

5. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 124,66.

6. Леа Серна (Франция) — 122,02.

7. Анастасия Губанова (Грузия) — 120,93.

8. Лорин Шильд (Франция) — 120,31.

9. Кимми Репонд (Швейцария) — 113,99.

10. Монэ Тиба (Япония) — 108,17.

11. Майя Маццара (Франция) — 92,41.

12. Янна Юркинен (Финляндия) — 86,35.

Гран-при Франции. Женщины. Итоговое положение

1. Изабо Левито (США) — 203,22.

2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 198,80.

3. Рён Сумиёси (Япония) — 197,76.

4. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 190,96.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 190,02.

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 187,66.

7. Леа Серна (Франция) — 180,77.

8. Лорин Шильд (Франция) — 179,11.

9. Монэ Тиба (Япония) — 164,76.

10. Кимми Репонд (Швейцария) — 164,63.

11. Майя Маццара (Франция) — 137,44.

12. Янна Юркинен (Финляндия) — 125,92.