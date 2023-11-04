Левито одержала победу на Гран-при Франции среди женщин

Американская фигуристка Изабо Левито стала победительницей этапа Гран-при ISU, проходящего в Анже (Франция). Американка заняла третье место в произвольной программе, но удержала лидерство, завоёванное после исполнения короткой.
Второе место заняла Нина Пинзаррон (Бельгия), шедшая четвёртой после короткой программы. Третье место у победительницы произвольной программы Рён Сумиёси из Японии.
Гран-при Франции. Женщины. Произвольная программа
1. Рён Сумиёси (Япония) — 136,04.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 133,06.
3. Изабо Левито (США) — 131,39.
4. Вакаба Хигути (Япония) — 129,73.
5. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 124,66.
6. Леа Серна (Франция) — 122,02.
7. Анастасия Губанова (Грузия) — 120,93.
8. Лорин Шильд (Франция) — 120,31.
9. Кимми Репонд (Швейцария) — 113,99.
10. Монэ Тиба (Япония) — 108,17.
11. Майя Маццара (Франция) — 92,41.
12. Янна Юркинен (Финляндия) — 86,35.
Гран-при Франции. Женщины. Итоговое положение
1. Изабо Левито (США) — 203,22.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 198,80.
3. Рён Сумиёси (Япония) — 197,76.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 190,96.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 190,02.
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 187,66.
7. Леа Серна (Франция) — 180,77.
8. Лорин Шильд (Франция) — 179,11.
9. Монэ Тиба (Япония) — 164,76.
10. Кимми Репонд (Швейцария) — 164,63.
11. Майя Маццара (Франция) — 137,44.
12. Янна Юркинен (Финляндия) — 125,92.