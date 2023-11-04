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Анастасия Губанова — о шестом месте на Гран-при Франции: мне очень больно сейчас

Анастасия Губанова — о шестом месте на Гран-при Франции: мне очень больно сейчас
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Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, прокомментировала свой результат на Гран-при Франции. По итогам двух программ спортсменка заняла шестое место.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места. Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», – цитирует Губанову Sports.ru.

Напомним, победу в произвольной программе одержала японка Рён Сумиёси, прыгнувшая четверной тулуп. Победительницей этапа Гран-при ISU по совокупности двух программ стала американская фигуристка Изабо Левито, выигравшая короткую и занявшая третье место в произвольной программе.

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