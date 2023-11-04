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Видео: прокат Анастасии Губановой, после которого она осталась недовольна оценками

Видео: прокат Анастасии Губановой, после которого она осталась недовольна оценками
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Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла шестое место по итогам Гран-при Франции с результатом 187,66 балла. После выступления фигуристка высказалась о незаслуженно низких оценках, полученных по итогам произвольной программы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Анастасии Губановой.

Напомним, победительницей Гран-при Франции стала американская фигуристка Изабо Левито. На втором месте Нина Пинзаррон (Бельгия), замыкает тройку призёров японская фигуристка Рён Сумиёси (Япония). Губанова шла второй после короткой программы, но, набрав по итогам произвольной 120,93 балла, опустилась на итоговое шестое место.

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Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

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