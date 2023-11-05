Гран-при ISU во Франции: результаты соревнований

В Анже (Франция) завершился этап Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» публикует результаты соревнований.
Гран-при Франции. Женщины
1. Изабо Левито (США) — 203,22.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 198,80.
3. Рён Сумиёси (Япония) — 197,76.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 190,96.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 190,02.
Гран-при Франции. Танцы на льду
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 215,54.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 205,15.
3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 190,82.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,70.
5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 182,61.
Гран-при Франции. Мужчины
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 306,78.
2. Илья Малинин (США) — 304,68.
3. Юма Кагияма (Япония) — 273,14.
4. Лукас Бричги (Швейцария) — 263,43.
5. Камден Пулкинен (США) — 230, 84.
Гран-при Франции. Спортивные пары
1. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 194,67.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 189,46.
3. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 172,88.
4. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 168,20.
5. Осеан Пьега/Денис Стрекалин (Франция) — 153,81.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.