Илья Малинин — о втором месте на Гран-при ISU: не чувствовал себя на сто процентов

Американский фигурист Илья Малинин, занявший второе место на Гран-при ISU в Анже (Франция), прокомментировал своё выступление на соревнованиях.

«Сегодня был сложный день, я не чувствовал себя на сто процентов – будто бы не мог полностью собрать себя, до конца не был уверен в своих силах. Но результатом я, скорее, доволен. Для меня было главное отобраться в финал Гран-при – и эта цель достигнута», — цитирует Малинина Sports.ru.

«Почему не прыгаю четверной аксель? Ну мне кажется, что, когда ISU понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтоб фигуристы рисковали», — добавил фигурист.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.