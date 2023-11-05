Жулин: в своей жизни я боюсь только израильско-палестинского конфликта

Двукратный призер Олимпиады, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал свой единственный страх в жизни.

«Ничего плохого не вижу в том, что Степанова и Букин становятся похожи по стилю на Синицину и Кацалапова. Это говорит о том, что мы идём правильной дорогой, в этом нет ничего зазорного. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Боюсь ли я, что они станут заложниками вечных сравнений? Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми», — сказал Жулин в интервью Metaratings.