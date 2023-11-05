Марк Кондратюк — о подготовке к шоу «Кармен»: всё получается довольно неплохо

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как проходит подготовка к шоу «Кармен».

«Было буквально несколько репетиций, в общем, всё довольно неплохо получается. Как готовились совместные номера? На общих репетициях собирались ночью несколько дней подряд, ставили, я репетировал чуть меньше, чем остальные ребята, будучи на соревнованиях. Большая часть участников уже отрабатывала номера, я подключился сразу по прилёте с этапа Гран-при. Если проследить хронологию – сначала выступал на соревнованиях, затем готовился к шоу, так что никак не мешало», — сказал Кондратюк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.