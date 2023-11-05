Авербух рассказал о работе над выступлением Туктамышевой в шоу «Кармен» в Петербурге

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал, как проходила работа над эксклюзивным выступлением Елизаветы Туктамышевой в шоу «Кармен», которое сегодня, 5 ноября, увидели зрители в Санкт-Петербурге.

«Лиза участвовала у нас ещё в Сочи, и мы начали уже тогда на эту тему общаться. Я очень хотел, чтобы она вошла в спектакль, но тогда Лиза сказала: «Я пока ещё не знаю». Она ещё колебалась, завершает она сезон или не завершает. Мы уже не могли ждать, нам надо было репетировать.

Лиза дала себе время, не внедрилась в «Кармен» на первом этапе. Когда Лиза уже объявила, что решила взять паузу, я ей позвонил. Это Санкт-Петербург, мы с Лизой очень дружим. Она выступает специальным гостем, если так можно сказать, мы не могли успеть её интегрировать в спектакль так, как интегрированы все, но всё равно такая роль – это большой подарок зрителям. Она катается под живую гитару, мы всё проработали. Очень надеюсь, что постепенно мы её внедрим и у неё будет отдельная партия героини, идущая по всему спектаклю. Считаю, что зрители только выиграли от того, что увидели Лизу, а я очень её люблю. Она сегодня утром прилетела, и мы занимались подготовкой», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.