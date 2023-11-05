Жулин: если турнир проходит в США и Канаде, то судьи ставят им космические баллы

Двукратный призер Олимпиады, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался об объективности оценок на международных соревнованиях.

«Смотрю ли я международные старты? Конечно, смотрю. Собственно, вижу, какие качественные прокаты, но и вижу где-то плохие. Опять же, скажу, что очень сложно сравнивать, когда так происходит. У нас не лёгкая атлетика, что хоть где ты пробежал быстро – и это хороший результат. В фигурном катании оценки поверхностны, потому что, естественно, когда турнир проходит в США и Канаде, то судьи им ставят космические баллы. Я как раз очень доволен, что судьи указали на недостатки Степановой и Букина. Судьи нас воспитывают, за что я их ценю. Это более правдивая ситуация, чем закидывать какими-то грибами», — сказал Жулин в интервью Metaratings.