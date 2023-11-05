Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ишмуратова: наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве

Ишмуратова: наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о выставке картин фигуриста Марка Кондратюка, которая состоялась на территории спорткомплекса ЦСКА.

«100 лет исполнилось нашему замечательному клубу – 100 лет побед. Недаром наш клуб называется самым легендарным, это клуб олимпийских чемпионов. 422 олимпийских чемпиона, которые выступали за наш армейский клуб. Мы этим очень гордимся. За каждым золотом стоит огромное количество тяжёлой работы, преодоления себя и невзгод. Сейчас у нас проходит выставка олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Получается, что наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», – сказала Ишмуратова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, выставка работ Кондратюка прошла в рамках «Ночи искусств» в Москве.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android