Ишмуратова: наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о выставке картин фигуриста Марка Кондратюка, которая состоялась на территории спорткомплекса ЦСКА.

«100 лет исполнилось нашему замечательному клубу – 100 лет побед. Недаром наш клуб называется самым легендарным, это клуб олимпийских чемпионов. 422 олимпийских чемпиона, которые выступали за наш армейский клуб. Мы этим очень гордимся. За каждым золотом стоит огромное количество тяжёлой работы, преодоления себя и невзгод. Сейчас у нас проходит выставка олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Получается, что наши спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», – сказала Ишмуратова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, выставка работ Кондратюка прошла в рамках «Ночи искусств» в Москве.