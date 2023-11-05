Худайбердиева: мы поменяли тренерский штаб, и жизнь сильно поменялась

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о сложных периодах в карьере. Справиться с проблемой ей помогла смена тренерского штаба.

«Хотелось ли мне всё бросить? Конечно, бывает тяжело. А ещё страшнее, когда очень тяжело, а потом не получается. А ещё страшнее, когда не получается из раза в раз. Как было у меня в прошлом сезоне. Когда ошибки преследуют тебя каждый старт, и ты уже максимально по-разному пробуешь и по тренировкам, и по обычной жизни, пытаешься отвлекаться или, наоборот, сконцентрироваться. В такие моменты очень тяжело. Но, к моему счастью, потом всё стало хорошо. Мы поменяли тренерский штаб, и в принципе жизнь сильно поменялась. Я снова вспомнила, что люблю фигурное катание. И уже не хочется ничего бросать, естественно», — сказала фигуристка в своём влоге на YouTube.

Напомним, Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.