Худайбердиева: если бы не фигурное катание, поступила бы в кулинарный

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, чем бы занималась, если бы в её жизни не было фигурного катания.

«Я, кстати говоря, давно задумывалась – если бы не было фигурного катания, кем бы я была? Как бы сложилась в целом моя жизнь? И ничего хорошего, если объективно судить, мне кажется, не было бы. Скорее всего, я бы отучилась в школе, наверное, мне бы даже нравилось учиться. Но я думаю, что выглядела бы совсем по-другому, потому что я очень-очень люблю поесть. Думаю, поступила бы в кулинарный какой-нибудь. Наверняка я бы научилась готовить с самого детства, потому что было бы больше свободного времени. И училась бы сейчас в универе на третьем-четвёртом курсе. Не знала бы, чем хочу заниматься дальше. Скорее всего, было бы так», — сказала фигуристка в своём влоге на YouTube.

Напомним, Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.