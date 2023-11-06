Евгения Медведева — о заработке: если есть предложения, то я от них не отказываюсь

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, из чего складывается её заработок после завершения карьеры.

«Медийность, конечно, приносит больше сейчас, чем раньше. Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор всё равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты.

Сейчас ко мне приходят работодатели, мы подписываем контракт, и я начинаю работать по нему — тут уже тоже ни влево, ни вправо. Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые ёлки. Плюс мои рекламные контракты.

Я за многое сейчас берусь, некоторым моим подписчикам это не нравится, но если есть предложения, то я от них не отказываюсь. Важно помнить, что это мой заработок», ‒ приводит слова Медведевой «Лента.ру».